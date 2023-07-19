وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات تأتي في ظل محاولة أكبر حزب سياسي معارض في جنوب أفريقيا، وهو "التحالف الديمقراطي"، إجبار حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على التعهد باعتقال بوتين في دعوى أمام المحكمة العليا في بريتوريا.

ومن المقرر أن تجمع قمة في أغسطس المقبل بين قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في إطار كتلة مجموعة "بريكس" الاقتصادية.. وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يرغب في حضور الاجتماع لكن مسؤولين روس يحاولون إقناعه بالابتعاد لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، حسب الشبكة.