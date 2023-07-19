أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن بدء تدشين أول منصة لإدارة الطرق بين بورسعيد ومحافظات مصر، بالتنسيق بين المديريات ومركز نظم المعلومات الجيومكانية والإدارات والأحياء المختصة بنطاق المحافظة.

وأوضح أن منصة إدارة الطرق تعمل على رصد ومتابعة كافة أعمال الطرق بنطاق المحافظة وربطها بالخطة الاستثمارية فى إطار توجيهات محافظ بورسعيد برفع كفاءة و تطوير شبكات الطرق المحلية والإقليمية للمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلي أن ذلك يأتى ضمن النقلة النوعية التي شهدتها محافظة بورسعيد ضمن منظومة التحول الرقمى، والتى ساهمت في ربط الخدمات إلكترونيا، فضلا عن إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق ومركز نظم المعلومات الجيومكانية، ودورهما في سرعة رصد ومتابعة كافة أعمال الطرق بنطاق المحافظة، وذلك تماشيا مع التطورات التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة.