نجاح خدمة تموين سفينة حاويات عملاقة بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، عن نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI، ب ميناء غرب بورسعيد ، التابع للمنطقة الاقتصادية خلال عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقةCMA CGM LISA MARIE بنحو 110 طن من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA وقد استغرقت خدمة تموين السفينة ما يقرب من ساعة واحدة بالميناء، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

وتجدر الإشارة بأن خدمة تموين السفن تعتبر الثالثة التى تدخل حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد تموين السفينة CMA CGM MEKONG بنحو 100 طن من الوقود حيث استغرقت العملية ساعة واحدة، والخدمة الثانية للسفينة CMA CGM MUMBAI بتزويدها بكمية 1750 طن من الوقود واستغرقت العملية 8 ساعات ،وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الكثير من الخطوط الملاحية.