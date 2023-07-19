بوتين: الغرب يستخدم اتفاقية الحبوب كنوع من "الابتزاز السياسى"

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الغرب يستخدم اتفاقية الحبوب كنوع من "الابتزاز السياسي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن النخب الغربية الحاكمة أساءت استغلال موقعها واحتكارها للسلطة.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع مجلس المراقبين للمؤسسة غير الربحية (روسيا/أرض الفرص)، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن الأعمال العسكرية في دونباس لم تبدأ في فبراير 2022 وإنما عام 2014، وأولئك الذين يفهمون هذا في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لا يريدون مثل هذا التطور في الأحداث".