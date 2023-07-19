اندلاع حريق فى أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول

أسيوط -هيثم البدرى

اندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق في في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

وبالانتقال لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وقوات الأمن الصناعي، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق فى أحد أبراج معمال تكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط"موقع النفته"، وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء والأمن الصناعي السيطرة عليه.