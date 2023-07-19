النيابة الإدارية تعاين عقار رشيد المنهار

كتب عبد الله محمود

أجرت النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينةً لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع "مسجد الفحارين الأوسط" بمدينة رشيد.

وبناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ شكل المستشار محمد البسومي - مدير النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، وأحمد أبو حلاوة - رئيس النيابة، وفوزي الشافعي - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة.

وتبين أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه دون ترخيص، وفى ظهر يوم الأحد 16 يوليو الجاري، انهار العقار بالكامل، ونَجَمَ عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعددٍ من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلائها من السكان.

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، لأقوال كلٍ من مديرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وعدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة.

وأمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وتكليف لجنة من مديرية الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش على أعمال البناء بإعداد تقريراً شاملاً عن العقار، وجاري استكمال التحقيقات وفق ما اكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.