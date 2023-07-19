العثور جثة مواطن 50 سنة داخل منزله فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، عثور الأهالى على جثمان مواطن يبلغ من العمر 50 سنة داخل منزله فى منطقة المدلى، وتم نقل جثمأنه من قبل رجال الإسعاف لمشرحة مستشفى القرنة المركزى لحين فحصها، ومعرفة سبب الوفاة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بعثور الأهإلى على جثمان مواطن يدعى "حسن.أ.ح" يبلغ من العمر 50 سنة، بعد خروج رائحة شديدة من منزله فى منطقة المدلى بمدينة القرنة، وتم على ألفور فتح المنزل ونقل جثمأنه من قبل رجال الإسعاف لمشرحة مستشفى القرنة المركزى لحين فحصها ومعرفة سبب الوفاة، ويحقق رجال المباحث فى تلك الواقعة لمعرفة سبب الوفاة، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، إصابة شابين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد قبلى، وتم نقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى أرمنت، لتلقى ألفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة أرمنت، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث مرورى بإصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد قبلى، وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من "عبد الرحيم أحمد أبو المجد "32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، و"عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن" 24 سنة، مصاب بشبه كسر فى الركبة اليسري، وتم نقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى أرمنت، لتلقى ألفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.