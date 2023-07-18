تعليم الأقصر تطلق حملة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت بمقر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر. وذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وشملت فعاليات الحملة جولة داخل مكاتب وأقسام المديرية لتوعية الموظفين بأهداف الحملة، والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

كما أوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية، أما من يثبت تعاطيه للمخدرات من خلال حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام، ولم يسبق له أن يبادر بطلب العلاج، فإنه يتم إنهاء خدمته بقوة القانون(طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 2021)، وكذا الممتنعين عن إجراء الكشف والمتهربين منه، ومن يثبت تعمده غش العينه أو التلاعب بها.

كما لا يعتد بنتيجة أي تحاليل لاحقة لحملة الكشف سواء كان صادرةً عن جهة حكومية أو غير حكومية، ويشرف على الحملة الدكتور محمد شحاته يوسف باحث ومنسق برامج وقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، وأشاد وكيل تعليم الأقصر بالحملة مؤكداً أنها فرصة ذهبية لأي متعاطي للمواد المخدرة، في أن يعدل مسار حياته حرصاً على صحته وعمله ومستقبل أسرته.



تعليم الأقصر تطلق حملة توعوية بعنوان أنت أقوى من المخدرات



جانب من فعاليات الحملة فى إدارات تعليم الأقصر



حملة أنت أقوى من المخدرات فى مديرية تعليم الأقصر



فعاليات الحملة فى ادارات تعليم الأقصر