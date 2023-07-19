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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:53 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج  بمعاقبة المتهم "م.ع ث"عامل و" ح.ا.ا"  عامل بالسجن المشدد 3  سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين  بدائرة مركز جزيرة جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع  وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما  12 كيس من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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