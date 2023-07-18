التصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه فى حادث تروسيكل بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدفن جثة مسن بالمعاش يبلغ من العمر 63 سنة لقى مصرعه في حادث تروسيكل بدارة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام لمركز جرجا بوصول المدعو عبد الغني ع ع ح 63 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء حادث تروسيكل.

وبسؤال زوجته المدعوة بخيته ا ر 54 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء إستقلال زوجها المذكور تروسيكل " " قيادة المدعو حسن اش م 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد التروسيكل بمضمون ما تقدم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.