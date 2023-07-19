وأشارت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية إلى أن شي كان يتحدث في مؤتمر وطني يعقد على مدار يومين حول الحماية البيئية.

وقال شي إن "التزامات الصين ثابتة، غير أن الطريق نحو الأهداف وكذلك أسلوب ووتيرة وكثافة الجهود الرامية لتحقيقها يجب ويتعين أن تحدده الدولة نفسها، بدلاً من أن يفرضه الآخرون".

وأضاف أنه يتعين أن نعمل بنشاط وثبات من أجل تحقيق هدف خفض الكربون وحياديته و"تعزيز نظام طاقة نظيف ومنخفض الكربون وآمن وفعال، وتسريع تشكيل نظام طاقة جديد وتعزيز قدرة البلاد على ضمان أمن النفط والغاز. "

كما حث شي الدولة على حماية الأمن البيئي والسلامة النووية والإشعاعية "لضمان عدم تعرض البيئة والظروف الطبيعية، التي تشكل أساس البقاء والتنمية للتهديد أو الإضرار".