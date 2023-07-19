الدفاع الروسية: السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية بداية من غد

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية اعتبارا من الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: الدول التي يُرفع علمها على هذه السفن ستعتبر متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن ضربات روسيا على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ما هي إلا محاولة إجبار البلاد على اتخاذ إجراءات معينة.

وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في كييف، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - إن "الضربات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية هي رغبة روسيا في إجبار أوكرانيا، وكذلك الأمم المتحدة أو شركائها، على اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك فتح شيء ما أو رفع العقوبات".