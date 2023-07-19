اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية بداية من غد

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:36 م
الدفاع الروسية: السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية بداية من غد الجيش الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية اعتبارا من الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: الدول التي يُرفع علمها على هذه السفن ستعتبر متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

 

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن ضربات روسيا على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ما هي إلا محاولة إجبار البلاد على اتخاذ إجراءات معينة.

 

وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في كييف، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - إن "الضربات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية هي رغبة روسيا في إجبار أوكرانيا، وكذلك الأمم المتحدة أو شركائها، على اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك فتح شيء ما أو رفع العقوبات".


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: استهداف روسيا لميناء أوديسا هدفه إجبارنا على اتخاذ إجراءات معينة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:41 م

روسيا تتخلص من مأزق حضور بوتين فى "بريكس".. جنوب أفريقيا: اتفقنا مع موسكو على عدم مشاركة الرئيس الروسي بالقمة وسيمثله وزير الخارجية.. والكرملين يؤكد: لم نبلغ جوهانسبرج بأن القبض على بوتين سيعني "إعلان حرب"

الأربعاء، 19 يوليو 2023 05:00 م

روسيا تعلن السيطرة على محطة قطارات في خاركوف

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:42 م

روسيا: سنتحقق من المعلومات بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية الأمريكية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة