اليوم السابع
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الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:28 ص
الداخلية تعلن ضبط قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى شراء العقارات - تأسيس الشركات.

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


غسل أموال

الأموال العامه

اخبار الحوادث



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