اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الحبس سنة مع الشغل لعامل متهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:36 م
الحبس سنة مع الشغل لعامل متهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج هيئة المحكة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ح.ع ا"عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة  لاتهامه بالإتجار فى الشابو  كما عاقبته بالحبس 6 أشهر، بتهمة إحراز سلاح أبيض "كتر" بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز  جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو  وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة كما تم ضبط سلاح أبيض كتر بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

مركز جرجا

السجن

الشابو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة