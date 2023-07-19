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الجيزة: إزالة أدوار مخالفة بعقار فى أبو النمرس بعد شكاوى المواطنين

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:09 م
الجيزة: إزالة أدوار مخالفة بعقار فى أبو النمرس بعد شكاوى المواطنين إزالة أدوار مخالفة بعقار فى أبو النمرس
كتبت – مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن من قيام مالك عقار ببناء أدوار مخالفة بعقار بشارع عبد النبي الشيمى أمام المعهد بترسا في مركز ومدينة أبو النمرس، الأمر الذي يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وفور تلقي الشكوى، وجهت محافظة الجيزة حملة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس للموقع المشار إليه وتم إزالة الأدوار المخالفة حفاظا على السلامة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى من مواطن بقيام قاعات أفراح بجوار نزلة الطريق الأوسطى بمركز البدرشين من استخدام مكبرات صوت وأدوات ومعدات تصدر ضوضاء على مدار اليوم وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وفور تلقى الشكوى، وجهت المحافظة حملة من خلال مركز ومدينة البدرشين للموقع المشار إليه، وتم رفع المخالفات وغلق القاعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


محافظة الجيزة

الجيزة

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