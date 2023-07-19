التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بحادث على الطريق السريع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق السريع سوهاج نجع حمادى بناحية قرية البلابيش المستجدة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، حادث انقلاب تروسيكل على الطريق نتيجة السرعة الزائدة واصطدامه بجانب الطريق مما نتج عنه وفاة قائده تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم التصريح بدفن الجثة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل على الطريق السريع الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود متوفى.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين من خلال التحريات أنه أثناء قيادة م . م . أ 32 سنة يقيم بناحية القوصة بالبلابيش قبلى لتروسيكل على الطريق السريع سوهاج نجع حمادى وأمام قرية البلابيش المستجدة أختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه وفاته.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم رفع آثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتم التصريح بدفنها عقب الحصول على التصريح اللازم من جهة التحقيق المختصة.