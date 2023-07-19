محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لتضرر مواطنى جزيرة شندويل من ارتفاع منسوب المياه

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد.

حضر المجلس كذلك كل من " النائب شعبان لطفي، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمد لبيب، والنائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب خليفة رضوان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة مي ببوح، والنائب إبراهيم أبو دوح، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية " .

ووافق المجلس خلال الاجتماع على الاستعانة بعدد من المهندسين للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم تعيين 16 مهندسا في تخصصات "مدني، تخطيط عمراني، عمارة "، منهم 14 بالمراكز التابعة، و 2 بالديوان العام " .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة عاجلة تضم "مديرية الري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة سوهاج "، للمعاينة ووضع الحلول العاجلة بشأن تضرر بعض المواطنين بقرية "جزيرة شندويل " من ارتفاع منسوب المياه بالمنازل والشوارع، مما يؤثر على البنايات".

وناقش المجلس عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع التي تهم المواطنين في قطاعات " الطرق، والزراعة، والصرف الصحي، وإقامة أسواق حضارية بدلا من العشوائية".