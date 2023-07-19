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التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة كشرى فاسدة بشبين القناطر

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:16 ص
التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة كشرى فاسدة بشبين القناطر جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد محال الكشرى، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة، وسحب عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجنى عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وكذلك تشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذى أوصل المأكولات للمجنى عليها.

وكانت ربة منزل، لقيت مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن فاسدة من محل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مستشفى شبين القناطر المركزي باستقباله ربة منزل متوفاة، وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة بالقشيش دائرة المركز، وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى "خالد" لمستشفى الدمرداش وزوجها ويدعى "إسماعيل. م"، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 


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