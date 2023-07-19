الإعدام لقهوجى والمؤبد لصديقه لإدانتهما بقتل عامل فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بمعاقبة قهوجي يدعى أحمد.م.ع.م.ح، بالإعدام شنقًا "حضوريًا"، والمؤبد غيابيا للمتهم أحمد.م.ح.م ، بعد استطلاع رأي المفتي، لإدانتهما بقتل شاب يدعى محمد محمود عامل بمحل كشري بمنطقة كيمان فارس، وذلك عقب نشوب مشاجرة.

وكانت محكمة جنايات الفيوم، قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصري لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، في جلستها المنعقدة بدور يونيو الماضي، وتم النطق بالحكم اليوم بعد تصديق المفتي للمتهم الأول، والمؤبد للمتهم الثاني.

وتعود تفاصيل الواقعة التي حملت رقم 20685 لسنة 2022 والمقيدة برقم 2453 كلي الفيوم، إلى ورود بلاغًا لشرطة النجدة بمقتل عامل في محل كشري بمنطقة كيمان فارس بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب علبة كشري، وانتقلت قوات الأمن على الفور، وتبينّ مقتل عامل بالمحل إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش على يد قهوجي مقيم بمنطقة الصوفي بمساعدة صديقه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفادت التحريات أن مشاجرة نشبت بين القهوجي وصديقه والعامل، بسبب علبة كشري والتي بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قرر على إثرها القهوجي على إثرها إنهاء حياة العامل بواسطة فرد خرطوش كان يحمله، وبمساعدة صديقه، وأطلق النيران على العامل فأراده قتيلًا في الحال.

وتمكنت قوات قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها، وأرشد عن سلاح الجريمة، فيما جرى إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته هو وصديقه الهارب من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.