السجن 15 عامًا لشاب لاتهامه بقتل زوجته فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب كمال، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مشكور، وبحضور وكيل نيابة أحمد فتحي جنيدي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بمعاقبة أحمد.ش (30 سنة)، بالسجن 15 عامًا، لإدانته بقتل زوجته م.ج (24 سنة).

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس 2023، حينما استقبلت مستشفى الفيوم العام، جثة شابة في العقد الثاني من العمر، متوفية، وإدعاء زوجها إصابتها بإغماء إثر حدوث تسرب غاز في منزلهم، ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

وتم إيداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي استدعت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وتحديد وجود شبهة جنائية في وفاة الشابة من عدمه، وتبين مقتل الزوجة خنقا ووجود آثار خنق على رقبتها وتعرضها للضرب وإصابتها بجرح في الرأس.

وتم ضبط الزوج واعترف بإنهاء حياة زوجته خنقًا بغطاء رأسها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب شكه في سلوكها، وقرر إبعاد الشبهة عنه ففتح الغاز في المنزل ثم غادر وبعد عدة ساعات إدعى اختناقها بالغاز ونقلها للمستشفى، ولكن تم كشف جريمته.

وتم المحضر اللازم حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم تم إحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته، التي أصدرت حكمها المتقدم.