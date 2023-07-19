اعرف ضوابط طلبات فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن بإشراف الأزهر فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن ضوابط قبول طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف.



وتشمل تلك الضوابط ما يلي:-

1. ألا يقل المكتب عن حجرتين متوسطتين، ويكون جيد التهوية وبه حمام صحي ويكون المكتب في الدور الثاني من المبنى بحد أقصى



2.ألا يكون مقر المكتب تابغا لوزارة الأوقاف كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد، وألا يكون مقر المكتب تابعا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



3. احضار مستندات رسم كروكي للمكتب مبين به عدد حجرات المكتب ومساحة المكتب.



4.توفير كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمس عشرة طالبا ، وتكون أعمارهم أكبر من خمس أعوام وأقل من ١٨ عاما، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.



5. إحضار صورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب، وصورتان ضوئيتان من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب، وعدد (2) صور شخصية للمحفظ.



6. تقديم عقد بيع أو إيجار للمكتب به إثبات تاريخ ولا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات، ومحدد فيه سبب الإيجار فتح مكتب تحفيظ.



7. تقديم إيصال كهرباء أو غاز أو مياة يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار وعدد (۲) صورة المؤهل للمحفظ وعدد (۲) صورة المؤهل لصاحب المكتب



8. طباعة طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.



9.يجب أن يكون المكتب مفتوح وعملية التحفيظ قائمة والمكتب به تلاميذ حتى تتم الموافقة عليه أثناء معاينة المكتب من قبل المختصيين بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الواقع في دائرتها المكتب.



10. إجتاز المحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة استظهار لا تقل عن 80%.



11. تقرير بصلاحة المكتب (فنيا) + صحيا) بناءا على معاينة الموجه المختص بالإشتراك مع عضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية ، على أن تتم المعاينة مرتين قبل الاختبار وبعد نجاح المحفظ على أن يذكر في التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه.



12. كما يتم تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة.



13. وفي حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقر الامتحان رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ).



وترفق جميع المستندات المطلوبة أعلاه مع طلب فتح المكتب، بالإضافة إلى بطاقة الاختبار وتوضع في دوسيه بلاستيك وترسل للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالمنطقة، وعلى جميع المتقدمين متابعة البوابة الالكترونية للأزهر لمعرفة موعد الاختبار المخصص للمنطقة التابع لها المكتب.