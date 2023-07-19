استخدام مبرد المياه بهذه الطريقة يوفر فى استهلاك الكهرباء.. اعرفها

كتبت رحمة رمضان

توضح مبادرة اليوم السابع "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" خطوات بسيطة يمكن اتباعها ل ترشيد استهلاك الكهرباء بمبرد المياه، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و بهدف خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.

و فيما يلي بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بمبرد المياه:

1- اغلق خاصية التسخين بالمبرد إذا كنت لا تحتاجها خاصة وأنها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

2- اغلق جهاز مبرد المياه في حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة الذى عقد اليوم، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء

وتابع رئيس الوزراء: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.