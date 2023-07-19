إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى ترعة بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق - ههيا، بعد قرية المسلمية بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الطبية الازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق - ههيا، بعد قرية المسلمية بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.