أوقاف الأقصر تعلن بيع 397 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن رجال المديرية نجحوا فى بيع 397 صكا فى الإدارات المختلفة، ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 / 2023، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إدارات المديرية فى مشروع صكوك الإطعام نجحت فى بيع ما يلي:- (إدارة أوقاف الزينية تم بيع عدد 75 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد - إدارة أوقاف بندر الأقصر تم بيع 71 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل - إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 67 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان - إدارة أوقاف أصفون تم بيع عدد 60 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم - إدارة أوقاف إسنا تم بيع عدد 30 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير).

أما فى إدارة أوقاف الطود فقد تم بيع 25 صكا بقيادة الشيخ محمد عبدالعزيز خضرى، وفى إدارة أوقاف النمسا تم بيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، وفى إدارة أوقاف أرمنت تم بيع عدد 18 صكا بقيادة الشيخ النوبى محمد حسانى، وفى إدارة أوقاف البياضية تم بيع عدد 17 صكا بقيادة الشيخ محمد مصطفى، وفى إدارة أوقاف كومير تم بيع عدد 12 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وعليه يبلغ عدد الصكوك التى تم بيعها بالمديرية 397 صكا حتى تاريخه، حيث أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر.