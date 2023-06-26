أوقاف الأقصر تنجح فى بيع 388 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل فى مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، والذي نجحت فيه المديرية ببيع 388 صكا فى الإدارات المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذا لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 هـ / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 386 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذا، حيث تم فى إدارة أوقاف الزينية بيع عدد 75 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وفى إدارة أوقاف القرنة بيع عدد 67 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وفى إدارة أوقاف أصفون تم بيع عدد 60 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر بيع 71 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وفى إدارة أوقاف إسنا بيع عدد 30 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، وفى إدارة أوقاف النمسا بيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، وفى إدارة أوقاف البياضية بيع عدد 17 صكا بقيادة الشيخ محمد مصطفى، وفى إدارة أوقاف الطود بيع عدد 16 صكا بقيادة الشيخ النوبى حسانى محمد، وفى إدارة أوقاف أرمنت بيع عدد 18 صكا بقيادة الشيخ نادى محمد حفنى، وفى إدارة أوقاف كومير بيع عدد 12 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 388 صكا حتى تاريخه.