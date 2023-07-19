أخبار مصر.. الرئيس السيسى يصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن محكومين من بينهم باتريك زكى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائى كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و 210 و 241 مكررا) من الدستور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، والذي عُقد ظهر اليوم بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.



وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الرئيس السيسي يشدد على مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلى فى مصر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال لقاء وفداً يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، لاسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت.

طقس غد شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وزير الطيران: خطوط جوية جديدة خلال الفترة المقبلة إلى ليبيا والهند واليابان

أعلن الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، عن افتتاح عدداً من الخطوط الجديدة لمصر للطيران الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا و مدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران قامت بتشغيل عددا من الخطوط الجوية الجديدة مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة، وحققت الشركة زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو2023 بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9 %، بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 % مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.

تحويلات مرورية غدا لمدة 45 يوما لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

ابتداء من منتصف ليلة غد، الخميس، ولمدة 45 يوما تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وإنشاء غرفة "استقبال" بمسطح محور مصطفى النحاس (مسطح كوبرى مصطفى النحاس- حسن المأمون) فى المتجه لمحور عباس العقاد "فيما بعد تقاطع حسن المأمون مع محور مصطفى النحاس أمام مأمورية الضرائب) مع غلق المأوى الدورانى أسفل الكوبرى .. وذلك إعتباراً من الساعة 12 "بعد منتصف الليل".

وتستمر الأعمال خلال الـ 45 يوما "ليلاً ونهاراً" ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ المتجه لمحور مصطفى النحاس من محور حسن المأمون يسلك يميناً إتجاه شارع الشيخ محمد النادى ، فيساراً إتجاه شارع إبراهيم زيدان فمحور مصطفى النحاس.

تعليم الجيزة: إجازة الخميس والأحد لا تسرى على أعمال امتحانات الدور الثانى

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أعمال امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسى 2022/2023 مستمرة خلال يومي الخميس والأحد الموافقين 20 و 23 يوليو، مشيرا أن الامتحانات واجب قومي ووطنى ولا إجازات فيها.

وقال إن امتحانات "الدور الثاني" تختتم يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الثانى الإعدادي بمادة اللغة الأجنبية، وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية الرياضية).

وأضاف أن طلاب الصف الأول الثانوي العام يؤدون يوم غد الخميس امتحانهم في مادتي الفيزياء والتربية الوطنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانهم في مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، وتستمر أعمال امتحانات التعليم الفني بمختلف النوعيات يومي الخميس والأحد حسب التخصصات وفقا للجداول المعلنة مسبقا.

الحكومة تنفى صدور قانون بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت وزارة العمل، أن غدا الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذى نص في مادته الأولى على أن:" تكون إجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية".

كما يحصل العاملين بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا، يوم الأحد المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، فى ضوء ما أعلنه مجلس الوزارء باعتبار يوم 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

تنسيق الجامعات 2023.. 50 ألف طالب يسجلون لاختبارات القدرات بموقع التنسيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024 ، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء والمحسوسة تصل 40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك تزامنا مع أول موجة حارة تشهدها البلاد فى صيف 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة اليوم العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، أما على جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 45 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود.. لطفى حارسا وشريف فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: على معلول - ياسر إبراهيم - رامى ربيعة - محمد هانى

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسى تاو - محمد شريف