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تنسيق الكليات 2023.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية بالجامعات

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:17 ص
تنسيق الكليات 2023.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية بالجامعات التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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ينشر " اليوم السابع" قائمة الكليات والمعاهد التى تقبل طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية الناجحين فى مواد الفيزياء والكمياء والأحياء ، وهى القائمة التى تظهر للطالب للاختيار منها عند تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد مكتب التنسيق أن يضاف إلى الكليات العلمية جميع الكليات والمعاهد النظرية أيضا التى تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته وطبقا للحد الأدنى للشعبة العلمية.

وكان  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قد أكد على أهمية الخدمات التى يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 

فيما قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات حتى أمس الثلاثاء بلغ  43 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2023– 2024.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مُستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 2023/7/27، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.


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