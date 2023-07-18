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وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95%

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:25 م
وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95% الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن هناك شكاوى من بعض المواطنين بسبب نقص بعض الأدوية، مضيفا أنه من خلال هيئة الدواء سيتم تعويض النواقص خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95%.
 
وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة مع الإعلامي "سيد على" عبر برنامجه "حضرة المواطن"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، وتقوم بالعديد من المبادرات التى تخدم المواطنين، لافتا إلى أن هناك 9 ملايين مصرى تلقوا العلاج والكشف من خلال مبادرة 100 يوم صحة، وأن المبادرة موجودة في جميع المحافظات.
 
وتابع وزير الصحة، أن المبادرة تتم بالمجان وتتواجد في القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن المستشفيات، مضيفا: "بنخبط على المنازل لعلاج المواطنين".

وزير الصحة

ادوية

اكتفاء من الادوية

خالد عبد الغفار

100 يوم صحة

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