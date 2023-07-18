مهرجان أسوان الثالث للمانجو 2023 يختتم فعالياته اليوم بمشاركة 17 عارضا

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تختتم مساء اليوم، الثلاثاء، فاعليات المهرجان الثالث للمانجو ، والذى يقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 يوليو الجارى، بمشاركة 17 عارضا وشركة منتجة للمانجو.

ويعد مهرجان المانجو، والذى يقام بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان، فرصة نحو إنطلاقه حقيقية للتنمية المستدامة فى الترويج والتسويق الجيد لملكة الفواكة، وعرض أنواع المانجو المختلفة التى تتميز بها المحافظة، وذلك بتخفيضات تصل لـ50% مقارنة بالأسعار الخارجية فى الأسواق.

وتضمنت فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وأيضاً تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الهدف من الإستمرار فى التنظيم السنوى لمهرجان المانجو الأسوانى هو تحقيق الشهرة الواسعة لهذا المنتج الهام والحيوى ، والوصول إلى أعلى براند فى الأسواق المحلية ، وأيضاً الدولية ، وخاصة فى ظل ما يتميز به المانجو فى أسوان من الحصاد المبكر عن باقى محافظات الجمهورية وذلك نظراً لإرتفاع درجات الحرارة.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم إقامة معرض لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية ، وخاصة فى ظل تمتع أسوان بوجود نحو 125 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.

وكان محافظ أسوان، افتتح الدورة الثالثة للمهرجان، يوم الأحد الماضى، وحضر الافتتاح، الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية ، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو.