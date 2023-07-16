محافظ أسوان يفتتح المهرجان الثالث للمانجو وسط عروض فنية وكورال أطفال.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الأحد، فعاليات المهرجان الثالث لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من نواب البرلمان، والغرفة التجارية، وبمشاركة عدد من عارضى المانجو بأنواعها المختلفة.

وتفقد المحافظ والحضور، أماكن عرض المانجو فى المهرجان، بأنواعها المختلفة والتى تتميز بها أسوان، بجانب ما يحويه المهرجان من شتلات زراعية ومنتجات مثلجات "آيس كريم" والعصائر.

وتضمنت فعاليات مهرجان مانجو أسوان الثالث، تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر .

وأكدت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، أن المهرجان يضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

وأوضحت، أن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية، حيث يوجد ما يزيد عن 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية ، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه ، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردى للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

وتابعت غادة أبو زيد، أن تنمية محصول المانجو فى أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوى والإستراتيجى والذى يخدم الآلاف من الأسر الأسوانية، لافتةً إلى أن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بالإضافة إلى إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، فضلاً عن الاهتمام بصناعة وتدوير مخلفات المانجو وإعادة تصنيعها، والذى سيعود بالعوائد الاستثمارية الإيجابية، علاوة على التعريف بفوائد المانجو.