محافظ جنوب سيناء: خطة لإقامة فعاليات ثقافية وفنية لتسويق إمكانات شرم الشيخ الهائلة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءاته المتعددة مع كبار المسئولين بالدولة، خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها لقاء مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، من أجل دعم عجلة التنمية وعرض المشروعات ومتطلبات المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأسه لمؤتمر المتابعة الدوري اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم عرض إنجازات رئيس الجمهورية من خلال أغنية (تحيا مصر يا ريس) لإبراز أهم المشروعات التي تمت على أرض مصر عامة وجنوب سيناء خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى حركة التنقلات المحدودة والتي صدق عليها مؤخرا، مؤكدا على ضرورة هذه الحركة من أجل ضخ دماء جديدة وترتيب دولاب العمل مع توجيهه الشكر للقيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى نجاح المحافظة في التصديق على التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات شحن كهرباء للعمل بمدينة شرم الشيخ لاسترجاع الوضع الحضاري التي كانت عليه المدينة إبان مؤتمر المناخ COP 27.

كما أشاد المحافظ بجهود القيادات النسائية في عدد من الإدارات لما يبذلونه من جهد بارز، كما شدد على ضرورة التزام كافة الموظفين المكلفين بحضور الدورات التدريبية وذلك من أجل زيادة الخبرات، مع تحويل المتقاعسين للتحقيق، حيث إن هذه الدورات تساهم فى الارتقاء بالعاملين وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى لقائه مع وزير السياحة والاتفاق على عدة فعاليات عالمية كبرى متنوعة تقام على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة بهدف التسويق العالمي للإمكانات الهائلة التي تمتلكها مدينة السلام.

كما أشار الى الاتفاق على زيارة وزير التعليم العالي لمدن المحافظة لزيارة الجامعات الأهلية والحكومية بها، ووجه المحافظ شكره لكافة العاملين بالمحافظة، مؤكدا على تقديرة العميق لهم على جهودهم البارزة كل في مجاله، وأوضح أن حركة التنقلات ليس هدفها التقليل من أحد ولكنها ضرورة لضخ دماء جديدة وتطبيق آراء وأفكار متنوعة بهدف الارتقاء بالعمل وتطويره.