محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافورى الجديدة بشركة المياه

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، مع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعدد من قيادات الشركة، 4 سيارات جديدة لكسح مياه الأمطار "نافوري"، بسعة 5 أمتار للخزان، والتي تم توريدها للشركة مؤخرًا، لتخدم القرى والشوارع الضيقة بالمحافظة، حيث تقوم سيارات النافوري المجهزة بتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي، وبتشغيل تلك السيارات يصل عدد سيارات النافوري بالشركة لحوالي 40 سيارة بمقاسات مختلفة، لخدمة كافة أنحاء المحافظة.

وبدأ المحافظ زيارته للشركة بجولة داخل إدارة الخط الساخن؛ لمتابعة سير العمل، وللتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بالمحافظة، خاصة أننا بفصل الصيف، والذى يشهد زيادة كبيرة باستهلاك المواطنين، ويؤدي لتزايد شكاوى الانقطاعات لديهم.