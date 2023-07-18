اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافورى الجديدة بشركة المياه

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:07 ص
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافورى الجديدة بشركة المياه جانب من جولة المحافظ
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعدد من قيادات الشركة، 4 سيارات جديدة لكسح مياه الأمطار "نافوري"، بسعة 5 أمتار للخزان، والتي تم توريدها للشركة مؤخرًا، لتخدم القرى والشوارع الضيقة بالمحافظة، حيث تقوم سيارات النافوري المجهزة بتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي، وبتشغيل تلك السيارات يصل عدد سيارات النافوري بالشركة لحوالي 40 سيارة بمقاسات مختلفة، لخدمة كافة أنحاء المحافظة. 
 
وبدأ المحافظ زيارته للشركة بجولة داخل إدارة الخط الساخن؛ لمتابعة سير العمل، وللتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بالمحافظة، خاصة أننا بفصل الصيف، والذى يشهد زيادة كبيرة باستهلاك المواطنين، ويؤدي لتزايد شكاوى الانقطاعات لديهم.
 
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري الجديدة بشركة المياه (1)
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري الجديدة

محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري الجديدة بشركة المياه (2)
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري الجديدة بشركة المياه

محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري الجديدة بشركة المياه (3)
محافظ الدقهلية يتفقد سيارات النافوري

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مياه الدقهليه

سيارات جديده



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