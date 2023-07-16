اليوم السابع
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مياه الدقهلية تستقبل مسئولى "حياة كريمة" لبحث استلام روافع مياه الشرب والصرف

الأحد، 16 يوليو 2023 03:20 م
مياه الدقهلية تستقبل مسئولى "حياة كريمة" لبحث استلام روافع مياه الشرب والصرف جانب من اللقاء
الدقهلية _محمد الحبشي

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استقبل خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛  مسؤلي مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية، وتم عقد اجتماع بخصوص الاستلام الابتدائي لروافع مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي، والبدء في الاستلام النهائي لشبكات مياه الشرب، بالقرى المنفذ بها أعمال مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، وكذلك متابعة نسب التنفيذ لأعمال المبادرة بمرحلتها الأولى.
 
حضر الاجتماع ممثلًا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وصلاح عبد الله المشرف العام على قطاع الدعم الفني للصرف الصحي بالشركة، عادل زكي، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة، مختار عباس، رئيس قطاع مياه الشرب بالشركة، أحمد موسى، مدير إدارة البحوث والتصميمات بالشركة، زكريا يونس، مدير منطقة شربين، والمهندسة نادية بديع، مدير الصرف الصحي بمنطقة شربين، والمهندس أحمد حسام مدير مياه الشرب بمنطقة شربين.
 
 
 

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