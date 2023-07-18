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محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس المقبل.. صور

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:27 م
محافظ أسوان يقرر مد فعاليات مهرجان المانجو للخميس المقبل.. صور مهرجان المانجو بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مد فعاليات مهرجان المانجو 2023 إلى يوم الخميس 20 يوليو الجارى بدلاً من 18 يوليو، والذى تم تنظيمة بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان، حتى يتسنى للمترددين عليه الاستفادة من العروض والفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان، فضلاً عن الاستفادة من التخفيضات التى تصل إلى 50% على الأصناف المختلفة من منتجات المانجو.
 
جاء قرار مد المهرجان، فى ظل الإقبال الكبير والملحوظ لمواطنى أسوان، وأيضاً الأفواج السياحية والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية على مهرجان مانجو أسوان 2023.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للسوق العالمى للتصدير، حيث شهد عرض 56 صنفا من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة، وذلك لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظراً لارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى 17 من عارضى وشركة وتاجر مانجو، فضلاً عن وجود نحو 125 ألف طن مانجو تتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية وجرف حسين ووادى النقرة على مساحة 30 ألف فدان.
 
وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر بمثابة حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بالتواصل مع المحافظة في العام الماضى لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، خاصة أنه يتم إنتاج أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشه والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والياسمينة.
 
وأشارت إلى أن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم معرض لشتلات المانجو والجوافة والبرتقال، وأيضاً تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، مع توزيع الجوائز والهدايا، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق، وتنفيذ بوستر، وتدوين أسم على جذوع الخشب، وكذا ورش للرسم الحر.
 
مهرجان المانجو بأسوان (1)
مهرجان المانجو بأسوان (1)

مهرجان المانجو بأسوان (2)
مهرجان المانجو بأسوان (2)

مهرجان المانجو بأسوان (3)
مهرجان المانجو بأسوان (3)

مهرجان المانجو بأسوان (4)
مهرجان المانجو بأسوان (4)

مهرجان المانجو بأسوان (5)
مهرجان المانجو بأسوان (5)
 
 

 


مهرجان المانجو

مهرجان اسوان

اسوان

المانجو

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