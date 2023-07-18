غلق قاعات أفراح بجوار نزلة الطريق الأوسطى بالبدرشين بعد شكوى مواطنين من الإزعاج

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية ل محافظة الجيزة شكوى من مواطن بقيام قاعات أفراح بجوار نزلة الطريق الأوسطي بمركز البدرشين من استخدام مكبرات صوت وأدوات ومعدات تصدر ضوضاء على مدار اليوم وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وفور تلقي الشكوى، وجهت المحافظة حملة من خلال مركز ومدينة البدرشين للموقع المشار إليه، وتم رفع المخالفات وغلق القاعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى مواطن من قيام ورشة للألوميتال والتنجيد باستخدام أدوات ومعدات تصدر ضوضاء على مدار اليوم وتسبب إزعاجا للمواطنين بشارع أبو السعود محمد من شارع الدكتور لاشين.

وعلى الفور وجهت المحافظة حملة من خلال حي الهرم للموقع المشار إليه مع رفع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.