اليوم السابع
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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:15 م
محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445ه‍.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي: "يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان.. داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين.


العام الهجرى الجديد

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة



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