طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحانى اللغة الأجنبية والدين "دور ثان"

كتبت – مرام محمد

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وذلك بـ103 لجان موزعة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانهم في مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانهم في مادة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادة الجبر والإحصاء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الرياضيات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مواد الكيمياء وعلم النفس والاجتماع والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

وتعقد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023.

- الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.