شد الوجه لإخفاء الخيوط.. كل ما تحتاج معرفته حول هذه الإجراءات التجميلية

كتبت إيناس البنا

مع تقدمنا ​​في العمر ، تصبح العلامات أكثر وضوحًا على وجوهنا، التجاعيد وترهل الجلد وفقدان حجم الوجه هي بعض المخاوف الشائعة التي يعاني منها العديد من الأفراد، لحسن الحظ ، أتاحت التطورات في الإجراءات التجميلية العديد من الخيارات لمعالجة هذه المشكلات.

هناك خياران شائعان هما شد الوجه والخيوط، يهدف كلا الإجراءين إلى تجديد شباب الوجه ، لكنهما يختلفان من حيث المقاربة وطول العمر والشفاء، أيهما سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لك؟

يلقى موقع " healthsite"، الضوء على العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين شد الوجه وشد الوجه بالخيوط ، مما يساعدك على تحديد الخيار الأنسب لك.

شد الوجه: حل تم اختباره بمرور الوقت



شد الوجه هو إجراء جراحي يتضمن شد الجلد والأنسجة الكامنة في الوجه، يُنصح به عادةً للأفراد الذين يعانون من علامات الشيخوخة الأكثر تقدمًا ، بما في ذلك التجاعيد العميقة ، والتراخي الشديد في الجلد، والفك.

أثناء عملية شد الوجه ، يتم عمل شقوق حول خط الشعر أو خلف الأذنين للوصول إلى الأنسجة الأساسية، ثم يقوم الجراح بشد العضلات وإزالة الجلد الزائد قبل إغلاق الشقوق، يسمح هذا النهج الشامل بتحول جذري ونتائج طويلة الأمد.

من المزايا الأساسية لعملية شد الوجه طول عمرها. يمكن أن تستمر التأثيرات لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن تحسن كبير وطويل الأمد.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن فترة التعافي لعملية شد الوجه أطول مقارنة بشد الوجه بالخيوط. يعد التورم والكدمات أمرًا شائعًا ، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تتمكن من استئناف أنشطتك المعتادة بشكل كامل.

الشد بالخيوط: بديل غير جراحي



إذا كنت تبحث عن خيار أقل توغلًا ، فقد يكون من المفيد التفكير في عملية شد الوجه بالخيوط، يُعرف هذا الإجراء أيضًا باسم رفع الريش أو شد الخيط المحيطي، ويتضمن هذا الإجراء إدخال خيوط قابلة للذوبان مع أشواك أو أقماع صغيرة في الجلد، تُستخدم هذه الخيوط لشد الجلد المترهل وإعادة وضعه، مما يخلق مظهرًا أكثر شبابًا.

يوصى عمومًا بشدّ الخيوط للأشخاص الذين يعانون من علامات الشيخوخة الخفيفة إلى المتوسطة والذين يريدون تحسنًا طفيفًا دون الخضوع لعملية جراحية، وهي فعالة بشكل خاص في معالجة ترهل منتصف الوجه والفكين والرقبة.

بالمقارنة مع عمليات شد الوجه، فإن شد الوجه بالخيوط يوفر العديد من المزايا. الإجراء أسرع، وعادة ما يستغرق أقل من ساعة، ويمكن إجراؤه تحت تأثير التخدير الموضعي، وقت التعافي أقصر بشكل ملحوظ، حيث يستطيع معظم الأفراد العودة إلى أنشطتهم الطبيعية في غضون أيام قليلة. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن نتائج شد الوجه بالخيوط ليست طويلة الأمد مثل نتائج شد الوجه، في المتوسط ​​، يمكن أن تستمر التأثيرات من سنة إلى ثلاث سنوات ، وبعد ذلك قد تكون هناك حاجة لإجراء إصلاح.

اختيار الخيار المناسب لك

عند الاختيار بين شد الوجه وشد الوجه بالخيوط، يجب مراعاة عدة عوامل، يتضمن ذلك شدة مخاوفك المتعلقة بالشيخوخة، ومستوى التحسن الذي تريده ، وميزانيتك ، وتحملك للجراحة والتعافي.

إذا كانت لديك علامات تقدم في السن ، مثل التجاعيد العميقة والترهلات الواضحة ، وكنت تبحث عن تحول طويل الأمد ، فقد يكون شد الوجه هو الخيار الأمثل. ومع ذلك ، إذا كانت لديك مخاوف أكثر اعتدالًا ، وتفضل اتباع نهج غير جراحي ، وتسعى إلى تحسين دقيق مع وقت تعطل أقل ، فقد يكون شد الوجه بالخيوط خيارًا أكثر ملاءمة.

في النهاية ، سواء اخترت شد الوجه أو شد الوجه بالخيوط ، فإن كلا الإجراءين لهما القدرة على تعزيز جمالك الطبيعي واستعادة ثقتك بنفسك. مع التقدم في تكنولوجيا مستحضرات التجميل ، أصبح من الممكن الآن تحقيق نتائج ملحوظة ، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتجديد مظهرك.