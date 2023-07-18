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سماء الأقصر تشهد خروج 650 سائحا على متن 28 رحلة بالون طائر.. صور

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:46 ص
سماء الأقصر تشهد خروج 650 سائحا على متن 28 رحلة بالون طائر.. صور رحلات البالون تعانق الخضرة والجبال بالبر الغربي
الأقصر – أحمد مرعى

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حلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، 28 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 650 سائح من حول العالم، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إنه تقدم رحلات البالون الطائر دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات.
 
ويضيف ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه خرج اليوم 650 سائح من حول العالم على متن 28 رحلة بالون طائر، حيث تساهم تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.
 
وتشهد تلك الفترة تزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى.
 
 
خروج رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
خروج رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

رحلات البالون تعانق الخضرة والجبال بالبر الغربي
رحلات البالون تعانق الخضرة والجبال بالبر الغربي

رحلات البالون تغرد فوق الخضرة بالأقصر
رحلات البالون تغرد فوق الخضرة بالأقصر

 


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