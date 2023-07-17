سماء الأقصر تشهد تحليق 28 رحلة بالون طائر على متنها 550 سائحا من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق 28 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 550 سائح من حول العالم، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين، والعمل من أصحاب الشركات على تحقيق أعلى مستويات الأمان والتأمين للجميع على متن رحلات البالون الطائر.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إنه تقدم رحلات البالون الطائر دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، وتساهم تلك الرحلات في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، حيث تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.

ويضيف ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تشهد تلك الفترة تزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث إنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وجميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى.



تجهيز البالونات للتحليق بالسماء



تحليق البالونات فوق تمثالى ممنون غرب الأقصر