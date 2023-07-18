رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة سوهاج الأزهرية اليوم الثلاثاء، مراكز تصحيح المواد الشرعية والثقافية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فتيات سوهاج الإعدادي والثانوي، ومجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج.

واطمئن رئيس المنطقة خلال جولته على سير العمل بمراكز التصحيح وانتظامها واستمع لرؤساء المراكز حول ما تم إنجازه فى الأيام الماضية، وأكد رئيس المنطقة على تقديره لجهود العاملين بالمراكز والإخلاص والحرص الذى يتميزون به .

وعقب تفقده لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية تابع رئيس المنطقة تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة للطالب والمعلم المثقف في ثاني أيامها والتي انطلقت أمس الإثنين بمقر المنطقة القديم، ومن المقرر أن تقام غداً التصفيات لمستوى المعلم المثقف غدًا ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الفائزين المصعدين على مستوى المناطق الأزهرية.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد حمادي أعمال الترميم بمبني المنطقة القديم ، اطمأن فضيلته خلال جولته علي انتظام العمل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.