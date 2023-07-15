جولة تفقدية موسعة لوكيل قطاع المعاهد لمتابعة مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية

سوهاج - محمود مقبول

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق خلال جولته بالمحافظة لمتابعة تجهيزات واستعدادات المنطقة لتصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية والتى انطلقت اليوم السبت، بحضور الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية السيد صاحب الفضيلة.

حيث قام الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق بجولة للاطمئنان على كافة استعدادات وتجهيزات المنطقة لأعمال تصحيح الشهادة الثانوية ومتابعة الإجراءات الأمنية من العاملين المكلفين وأفراد الشرطة لمراكز التصحيح والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمصححين وذلك مساء أمس.

وبدأ "عوض الله وحمادي" اليوم السبت جولتهما التفقدية بمتابعة رياض أطفال معهد على بن أبى طالب النموذجى الشرقى كما تابعا أعمال التصحيح بمراكز التصحيح فى مقراتها الثلاث وشددا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، كما اطمئنا على توفير الأجواء المناسبة للسادة المصححين، وأكد رئيس الإدارة المركزية أن المنطقة تسعى لخروج أعمال التصحيح بصورة مشرفة تضمن الدقة والانجاز.

وعلى هامش زيارته لمحافظة سوهاج تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال الدكتور أحمد حمادى معهد فتيات المشاودة الغربية الإعدادى الثانوى التابع لإدارة جرجا الأزهرية يرافقهما المهندس وائل السيد، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة للوقوف على آخر مستجدات إحلال وتجديد معهد المشاودة الغربية بجرجا.