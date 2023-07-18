المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية بمنطقة بشاير الخير

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير (3 ، 5) وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بتلك المناطق.

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة بمشاركة نخبة من الإستشاريين والأطباء والتمريض فى مختلف التخصصات الطبية والعلاج الطبيعى وفحص ذوى الهمم والفحص المبكر للأورام والكشف عن الأمراض المزمنة والتطعيم ضد الفيروسات الكبدية , وكذا مبادرات الدعم النفسى وعلاج الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية الطارئة وصرف الأدوية وعقد دورات للإسعافات الأولية وندوات صحية تثقيفية للمواطنين.

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية وحملات التثقيف الصحى والمبادرات 6741 من أهالى بشاير الخير والمناطق السكنية المجاورة.

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.