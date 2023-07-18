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الكنيسة المارونية تحتفل بالقديس مار شربل وتخصص أسبوعا للصلاة والتقديس

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:46 ص
الكنيسة المارونية تحتفل بالقديس مار شربل وتخصص أسبوعا للصلاة والتقديس احتفال الكنيسة المارونية
كتب: محمد الأحمدى

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تواصل إبروشية القاهرة المارونية أسبوع الاحتفال بالقديس مار شربل والذى خصص له مطران الأبروشية أسبوعا كاملا للصلاة والتقديس بطقس كاثوليكى مختلف، وذلك بحسب "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة".

وأقيم بالأمس داخل كاتدرائية مار يوسف المارونية اليوم الثانى للاحتفال فكان القداس السريانى حاضرا بطقسه وليتورجيته، فترأس صلاة القداس حضرة الخورى ميشال إلياس، راعى كنيسة سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بحى الظاهر، تصاحبه جوقة الكنيسة السريانية، بحضور المطران جورج شيحان، والخوري نادر جورج، الخوري جورج خطار وعددا كبيرا من أبناء الطائفتين: السريان الكاثوليك، والمارونية.

وتحدث الخورى ميشال إلياس فى عظته التى جاءت تحت عنوان " القديس شربل الشاب" قائلا: "كان شربل شغوفا بالصلاة والتأمل، و كان يشبه داود النبى له قطيع ومرعى يخرج للعمل والصلاة فى صمت وهدوء فارتبط بالله، وغير اسمه فى الرهبانية من يوسف إلى شربل والذى يعنى" قصة الله" بالسريانية. حيث رسم راهبا فى 23 يوليو 1859، وكان نموذجا للحفاظ على القانون الرهباني".

وتابع الخورى:" كان يعمل فى تواضع شديد ويمارس فضائل الرهبانية فى محبسته وكان فرحا بالمسيح، وانعكس هذا الفرح على إشراقة وجهه رغم تقشفه وزهده فى الطعام، وكان يملك طمأنينة كبيرة في القلب، ساعيا مجاهدا بكل الطرق أن يبتعد عن محبة الذات، رافضا الراحة لانه كان يومن بأن الراحة الحقيقية هي في السماء".

وفى ختام القداس، اهدى المطران جورج شيحان، الخورى ميشال إلياس لوحة لمار شربل بمناسبة عيده، ثم خرج الزياح من الكنيسة إلى مزار القديس فى باحتها.

الصلوات
الصلوات

 

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

 

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 


الكنيسه المارونيه

المطران جورج شيحان

القديس مارشربل



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