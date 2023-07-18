القبض على شقيقين لتعديهما على صاحب محل ملابس بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة شمال محافظة الدقهلية ، من ضبط صاحب مقلة وشقيقه، بعد قيامهما بالتعدي على شخص باستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس، وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"، 43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصاباً بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين"، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، وبالفحص وسؤاله اتهم كلاً من "هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، وشقیقه "یاسر "26 عامًا، عامل بالمقلة، ويقيمان بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةً المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.