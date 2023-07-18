مصرع شاب وإصابة زميله فى حادث دراجة نارية على طريق جمصة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب زميله جراء حادث سقوط دراجة نارية بسبب اختلال مقود القيادة بيد السائق خلال سيرهما بطريق (المنصورة -جمصة) أمام قرية زيان بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية وجرى نقل المتوفي والمصاب لمستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الستاموني بوقوع حادث سير ووجود متوفي ومصاب بطريق(المنصورة -جمصة) امام قرية زيان.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة "محمد مصطفى حامد"،17 عامًا، عامل متأثرًا بإصابتة بنزيف بالمخ والصدر وكسر بالذراع الأيسر، وإصابة "اسلام عبد المحسن عبد القادر"، 16 عامًا، عامل بكسر بالكتف الأيسر واشتباة ما بعد الارتجاج ، ويقيمون قرية وزير دائرة المركز.

وتبين أنه حال استقلال المصابان دراجه نارية بدون لوحات معدنية " قيادة المتوفي "، وسيرهما على طريق ( المنصورة - جمصة ) وأمام قرية زيان، اختل مقود القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحرافه وانقلابهما على جانب الطريق وحدوث إصابتهما ، ولم يتهما احد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة الستاموني والعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.