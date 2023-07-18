

وأوضحت وزارة العدل العراقية -في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين- أن وزير العدل خالد شواني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمد الشلايدة، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.



وأكد شواني -بحسب البيان- أهمية عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعم القضية الفلسطينية المصيرية، مشيرًا إلى أن وزارة العدل العراقية استكملت إجراءات توقيع اتفاقية تبادل بين الحكومتين، والتنسيق والتعاون في المجالات العدلية والقانونية بين الطرفين.



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا استضافة العراق اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، الذي من المقرر أن يُعقد في منتصف شهر أكتوبر من العام الحالي، حسب طلب العراق المقدم لجامعة الدول العربية.



من جهته، ثمَّن وزير العدل الفلسطيني موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا استعداد وزارته للتعاون في المجالات العدلية والقانونية بين البلدين.