إصابة 9 أشخاص فى سقوط أسانسير داخل مول تجارى بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد مول تجارى بمنطقة الهلال دائرة قسم ثان سوهاج قبل قليل سقوط أسنانسير داخل المول، وإصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى جانب آخر، انتقل كافة لقيادات التنفيذية والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، والتي قامت بنقل المصابين وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمباشرة أعمالها.

وعلى جانب آخر، تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجار عمل المعاينات اللازمة لمكان الحادث للتوصل إلى سبب وقوع الحادث.



سقوط أسانسير داخل مول تجارى بسوهاج

سقوط أسانسير داخل مول تجارى بسوهاج