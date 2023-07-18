إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية شنو ومحافظ كفر الشيخ يحذر من التعديات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة من مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بالتعاون مع مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية او مخالفات البناء بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، ونائب مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، ورضا رجب، وأيمن شلبي، ومحمد صلاح، وهاني جميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقد تم إزالة القواعد والسملات الخراسانية إزالة كاملة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.