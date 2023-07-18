الكشف على 549 ألف مواطن وتطعيم 305 آلاف طفل ضمن حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ استمرار حملة 100 يوم صحة، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعة ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية منسق حملة 100 يوم صحة عن محافظة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو، حتى الاثنين 17 يوليو 2023، لـ482 ألفا و717 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة (المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ67 ألفا و262 مواطناً، بالإضاف إلى تحويل 7 آلاف و39 حالة، للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، وتم تطعيم 305 آلاف و263 طفلا ضمن أعمال المسح الميدانى للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى فى مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، كما قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 52 ألفا و97 منتفعة بالإضافة إلى 25 ألفا و595 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 50 ألفا و628 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 51 ألفا و427 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأوضحت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام مبادرة 100 يوم صحة أن تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ6326 مترددا ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 169 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج بالاضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 734 منشأة غذائية، وأخذ 236 عينة مواد غذائية، وتحرير 563 محضرا للمنشآت المخالفة، وضبط 40 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 17 ألفا و809 كيلو من الأغذية المختلفه، و133 لتر سوائل، وتم المرور على 222 محطة لمياه الشرب، و63 محطة لمعالجة مياه الصرف.